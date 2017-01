Director confirma relación entre Frozen y Tarzan

No es oficial, pero los fanáticos de "Frozen" que vieron la conexión entre la cinta del 2013 y "Tarzan" (1999) pueden celebrar. Los directores Chris Buck y Jennifer Lee sorprendieron a todos cuando revelaron que los padres de Anna y Elsa no murieron en un bote como se puede interpretar en la apertura de la película.

El sitio teenvogue.com hace alusión a una AMA (Ask Me Anything) de Reddit donde Lee asegura que, según Buck, el rey y reina de Arendell "terminan en la costa de una isla jungla. La reina dio a luz a un niño. Construyeron una casa en un árbol. Y fueron comidos por un leopardo".

Es este relato la premisa de la cinta animada de 1999 "Tarzan", película que tuvo a Chris Buck como codirector. La misma historia relató el director en una entrevista a MTV, dejando en claro que, al menos, en su mente. Ambas historias están entrelazadas y Anna, Elsa y Tarzan son hermanos. Por el momento, este nexo en la historia de ambas cintas no ha sido confirmada por Disney.