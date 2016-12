Dinosaurios del rock regresan a Chile: Creedence Clearwater Revisited

Los norteamericanos se presentarán en Chile el 13 y 14 de noviembre. / Foto: Gentileza

Los próximos 13 y 14 de noviembre Creedence Clearwater Revisited se posará en tierras chilenas para realizar dos shows llenos de clásicos como "Midnight special", "Down on the corner" y "Bad moon raising".

La primera presentación de la banda estadounidense será el viernes 13 en el Teatro Caupolicán, para luego tomarse el escenario al aire libre del Óvalo Sun de Casino Monticello el sábado 14.

Las entradas para ambos shows se encuentran disponibles a través del sistema Puntoticket y van de los $22.800 a los $102.600 para el recinto de San Diego, y desde los $45.600 para el espectáculo de Monticello.