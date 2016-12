Diana Bolocco confiada en éxito del segundo ciclo de "Master Chef"

Gentileza Canal 13

Hace una semana que Canal 13 comenzó a promocionar la segunda temporada del programa de competencia culinaria "Master Chef", que en su primera edición tuvo como ganadora a Daniela Castro y dejó recordados personajes como Ignacio, Leonora y la abuelita Eliana.

Las grabaciones del espacio que se estrenará durante lo que queda de octubre comenzaron hace unas dos semanas, comenta su animadora, Diana Bolocco, quien regresa a la pantalla chica luego de seis meses de ausencia para dedicarse a la maternidad.

El espacio a cargo del equipo de Sergio Nakasone, es una de las grandes apuestas de la ex estación del angelito para lo que queda del 2015, que busca emular el éxito de la primera temporada donde los 27 capítulos emitidos promediaron 15.9 unidades.

Frente a esta panorámica, Bolocco comenta que "me enorgullece, me encanta. He estado en tantos formatos diferentes que son más importantes para un canal, otros que no tanto, y me he sentido igual de orgullosa y feliz".

"El peso se siente en términos de rating, pero yo trato de no hacerme mucho cargo de eso, tampoco el equipo que está más enfocado en hacer un buen producto. Además, es lo mismo que nos pasó la vez pasada, que teníamos un escenario mucho más adverso que ahora que la competencia está más pareja. En ese momento había un canal demasiado fuerte y los otros estábamos buscando alguna alternativa a las teleseries turcas, hoy día ya no, es mucho más parejo", agrega.

Ante si se espera lograr los resultados del primer ciclo, Bolocco enfatiza que "si la primera vez logramos buenos resultados, ahora igual, porque nos conectamos con toda la familia, desde los niños hasta los adultos, todos se encantaron con el programa".

Respecto a lo que se puede esperar de la segunda temporada del espacio que mantendrá como jueces a Chris Carpentier, Yann Yvin y Ennio Carotta, la conductora comenta que "la primera fase dejó la vara súper alta, pero es un proyecto que está hecho con mucho cariño y mucho trabajo, con un equipo súper talentoso que no deja nada al azar"

"Además, el casting está buenísimo, es muy diferente al de la primera temporada, pero es igual de potente, hay personajes entrañables, gente de todo Chile, incluso del extranjero, de todas las edades y oficios, así que la gente se va a sentir súper identificada", agrega sobre la convocatoria que cifró en 13 mil sus postulantes.

Considerando que la animadora se retiró el pasado 17 de abril de pantalla para dedicarse completamente a su embarazo, su regreso a televisión, como la misma Bolocco cuenta, "ha sido difícil, ando corriendo todo el día, pero no me complica, soy feliz con eso y el canal también, son súper conscientes de eso y me dan todas las facilidades del mundo".

La versión infantil de "Master Chef"

En mayo de este año Canal 13 inició la convocatoria para la versión infantil del programa, emulando el formato que se ha realizado en países como España, Australia y Estados Unidos, pero sin fijar fecha de estreno.

El rostro a cargo de esta nueva apuesta también será Diana Bolocco, quien cuenta que "comenzamos muy pronto a grabar, no sé cuándo va al aire, pero está absolutamente marchando, el casting está más o menos listo", aunque asegura que no estrenará durante lo que queda del 2015, puesto que "se va a grabar durante todo el verano, así que seguro será el otro año".

"Hay muchos postulantes, hay muchos niños que se encantaron con la primera temporada de 'Master Chef', cuya gracia fue que acercó la comida y la cocina a toda la familia, entonces los niños se encantaron con este formato y decidieron postular", agrega la animadora sobre el proceso de selección.

En ese sentido, el hecho de trabajar con pequeños para Bolocco presenta una dificultad, puesto que "me muero si a los niños les da pena una eliminación, por lo que creo que mi rol será contenerlos y explicarles que esto es un juego, que no se va la vida".