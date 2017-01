DíaCero adelanta su debut en la Cumbre del Rock

"Es como andar en bicicleta", asegura Luciano Rojas sobre DíaCero, el grupo que reúne a los ex La Ley Rodrigo Aboitiz, Pedro Frugone y Mauricio Clavería, junto al cantante Ignacio Redard (del dúo The Plugin).

La banda nació tras el fin de la reunida La Ley, que como trio conformado por Furgone, Clavería y Beto Cuevas, estuvo poco más de dos años en actividad. "Lo que duró les dio la motivación a Pedro y Mauricio de seguir tocando. Sobre todo, con la libertad que tiene ahora trabajando con nosotros, donde pueden exponer mucho más su creatividad, explora nuevas áreas de la música y no buscar el éxito de turno", cuenta el músico que también es parte de Saiko.

Desde su gestación, DíaCero ha estado trabajando y experimentando en su sonido en el estudio. "Con la experiencia que hemos adquirido durante tantos años de carrera en conjunto e individualmente, el producto que se genera es muy entretenido porque es un trabajo colaborativo. Obviamente, como tenemos coincidencias estéticas y musicales, como que calza justo", cuenta Rojas. Y son justo estas afinidades en torno al sonido las que despiertan la inquietud sobre la personalidad que tendrá la nueva banda. "Nosotros somos compositores y productores que estamos vigentes. La idea es ir generando material nuevo todo el rato. Pero lo paradójico es que somos lo que somos y no pretendemos negarlo. Nos han dicho que se parece harto a La Ley. Está como el 80% del grupo, algún color parecido va a tener. La personalidad de este Día Cero se va a ir definiendo con el tiempo", agrega.

Sobre si les molesta cargar con la etiqueta de ser los ex cuando busca una nueva identidad, Rojas responde: "Yo me siento muy orgulloso del trabajo que hicimos con La Ley. Día Cero es una nueva etapa de eso. No reniego ninguna de las dos y me siento orgulloso de que me comparen con La Ley".

Fue esta mirada hacia futuro lo que convenció a Ignacio Redard de sumarse al proyecto. "Si hubiera sido solo tocar canciones de La Ley, que ya de por si se justificaba, tal vez no me habría interesado tanto porque faltaría la patita creativa. Lo bueno es que no están desconociendo el patrimonio que es suyo, pero por otra parte quieren producir cosas nuevas", dice el vocalista.

Con tan solo semanas de trabajo, DíaCero se anotará un hito particular en su corta carrera: su primer show en vivo será en el Estadio Nacional como parte del cartel de "La Cumbre del Rock Chileno", evento realizarse este 7 de enero. "Estamos con un poco de nervio. El acostumbrado por el desafío de tocar frente a tantas personas", revela Luciano Rojas.

Sobre lo que se podrá ver durante su show este sábado, Rojas adelanta que "estamos preparando mucho material. Si bien es un show cortito, vamos a presentar dos o tres canciones nuevas y algunas de La Ley de nuestra época. De "Vértigo" hacía atrás".

Nicholas Townsend G. / PUB