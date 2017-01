+ Detienen a 16 personas en París por robo de joyas de Kim Kardashian

La policía francesa detuvo este lunes a 16 personas en relación con el atraco a punta de pistola que sufrió la estrella estadounidense de la telerrealidad Kim Kardashian en octubre pasado en París, indicaron fuentes policiales.

El operativo realizado de forma simultánea en la región parisina y en el sur de Francia fue posible gracias al hallazgo de restos de ADN en la residencia de lujo del centro de la capital francesa donde hombres armados sustrajeron a Kardashian joyas de un valor de 9,5 millones de dólares.

"Uno de estos restos de ADN correspondía con el de un individuo con antecedentes policiales por robo y delitos comunes", explicó esta fuente.

La policía se incautó además de dinero y documentos.

En la noche del 2 al 3 de octubre una banda de hombres armados y enmascarados entró en la residencia en un prestigioso barrio de París, donde Kardashian, de 36 años, se alojaban para asistir a la semana de la moda.

La reina de las redes sociales había sido maniatada, amordazada y encerrada en el baño durante el atraco.

Los ladrones, que huyeron en bicicleta, se llevaron un anillo de un valor de unos 4,4 millones de dólares y cofre con joyas evaluado en unos 5,5 millones de dólares.

Kardashian, quien desapareció de las redes sociales tras el incidente, rompió su silencio sobre el robo este fin de semana, afirmando que temió por su vida.

"Me van a disparar en la espalda", dijo la esposa del rapero Kanye West durante un clip promocional para la nueva temporada de su exitoso programa de televisión "Keeping Up with the Kardashians" ("Las Kardashian", en España).

"No hay manera de salir, me pone mal pensar en ello", añade.

Un mes después del robo que sufrió Kim Kardashian, dos mujeres cataríes fueron asaltadas en una autopista de París por dos encapuchados que se llevaron un botín de al menos cinco millones de euros.

Las cataríes, de unos sesenta años, acababan de aterrizar en el aeropuerto Le Bourget, al norte de París, cuando el coche Bentley en el que iban fue interceptado por dos encapuchados.

PUB/NL