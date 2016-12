Descubre al actor que interpretará a Obama en cinta romántica

El actor Parker Sawyers será Barack Obama en filme "Southside With You"

El actor estadounidense Parker Sawyers ("Zero Dark Thirty") interpretará a Barack Obama en la película "Southside With You", una cinta que relata el romance entre el actual presidente de Estados Unidos y la primera dama, Michelle Obama.

El argumento se centra en los acontecimientos de 1989 cuando un un joven Obama comenzó a cortejar a la abogada Michelle Robinson, con quien tuvo su primera cita en el Instituto de Arte de Chicago para ver "Do the Right Thing", de Spike Lee.

La cinta, un drama ligero que incluye el primer beso de la ahora presidencial pareja, será dirigida por Richard Tanne ("Worst Friends") y tendrá a la actriz Tike Sumpter ("Salt") como la joven Michelle Obama.

EFE