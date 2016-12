Denise Rosenthal está llena de amor y ganas de seguir creciendo

La actriz y cantante habló sobre sus nuevos proyectos y recordó uno de los episodios más traumáticos de su vida.

El diario La Cuarta entrevistó a la linda Denise Rosenthal, y habló sobre sus nuevos proyectos, una de esas personas que termina uno e inicia otro. Esta actriz y cantante no se queda quieta y afirma que en este minuto de su vida "estoy llena de amor y ganas de seguir creciendo".

Es por ello que no sólo está preparando su segundo disco como solista y armando un musical para el verano, sino que además la encontramos vestida de colegiala, al más puro estilo de cintas como "Chicas pesadas" o "Springbreakers", ad portas de la filmación "Prueba de actitud", película nacional a cargo de Fabrizio Copano y el productor Augusto Matte.

La cinta narra, en clave de comedia, las aventuras de un grupo de amigas que roban las respuestas de la PSU y que luego viajan a Reñaca a memorizar las respuestas. Lamentablemente para ellas, en una noche de carrete, pierden el preciado documento, desatándose una serie de situaciones cómicas.

l"La finalidad de poder poner en la mesa un tema como la PSU es que es una prueba que básicamente no mide las aptitudes de los escolares, sino que los enfrenta con mucha presión, mucha ansiedad, con aspiraciones que no son ni siquiera de ellos mismos", señala.

La artista critica que "es triste que solo en una o dos horas tengas que decidir qué hacer el resto de tu vida, más encima a los 18 años", agregando que "yo la di, pero no estudié nada, para mis pares fue una experiencia bien traumática".

Por eso, se embarcó en este proyecto. Sin embargo, este rodaje no es lo único que la mantiene ocupada. Además, Denise está, como ella misma cuenta, "enamorada de la música", por lo que está a full "componiendo, produciendo y armando mi segundo disco. Siempre estoy en la búsqueda de generar una identidad propia, de poder atreverme, poder equivocarme. Soy súper detallista y me gusta que todo esté bien cuajado".

Así nos sigue sorprendiendo, incluso con su llamativa vestimenta, que muchas veces ha sido despedazada. "Mis cintillos de flores no han pasado de moda, jajá", dice, riéndose de las críticas que varios le hacen a su look tipo Frida Kahlo.

"No sigo ninguna moda. Me gusta esa libertad de jugar y poder mostrarme como soy. Lo importante es ser quien uno es y atreverse. Si uno no se arriesga es fome quedarse ahí todo el rato", finaliza.

pub/ia