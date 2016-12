Deftones, Faith No More y System of a Down regresarán juntos a Chile

Faith No More regresará a Chile para presentarse por novena vez sobre un escenario local

Enmarcados en el festival Santiago Gets Louder, alguna de las bandas más emblemáticas del hard rock de fines de los noventa y principios del 2000, llegarán a Santiago para llenar de potencia el ex aeropuerto Los Cerrillos.

El evento, que contará con la presencia de los internacionales Faith No More, Deftones, System of a Down, Mastodon, Lamb of God, Gojira, De la tierra, junto a los chilenos Weichafe, Rama, Dorso y Temple Agentes, se realizará los días domingo 27 y lunes 28 de septiembre, del presente año.

Aún no se detallan los valores de las entradas y abonos para Santiago Gets Louder, pero se espera que la venta inicie dentro de los próximos días.