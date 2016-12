De “Thor” a nerd: ¿Qué le hicieron a Chris Hemsworth?

Por estos días se filma la nueva versión de los "Caza fantasmas", dirigida por Paul Feig y protagonizada sólo por mujeres.

Así es como veremos a Melissa McCarty, Kristen Wiig, Kate McKinnon y Leslie Jones con los míticos overoles café claro.

Sin embargo, el traje de "Caza fantasma" también lo llevará un conocido galán de Hollywood: Chris Hemswort que encarnará a un sabiondo secretario y asistente de este particular equipo de justicieras.

En la imagen vemos el look nerd que lucirá nuestro querido "Thor", que esta vez sólo recibirá el nombre de Kevin, el recepcionista de llamadas.

First look of Chris Hemsworth as Kevin for the upcoming film 'Ghostbusters' pic.twitter.com/aJUxZYQk6Z