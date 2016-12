Daniela Aránguiz vivió conflicto con Carabineros en partido de Chile y Ecuador

Aránguiz protagonizó un impasse con Carabineros.

Daniela Aránguiz llegó al Estadio Nacional como acostubra a hacer cada vez que Jorge Valdivia juega algún partido por la selección chilena e incluso manejaba el auto del futbolista.

Sin embargo, esto y las credenciales correspondientes que portaba la ex "Mekano" no fueron suficientes para los Carabineros que no dejaron ingresar a la esposa del "mago", minutos antes de que comenzara el partido de Chile y Ecuador por la Copa América.

"Estoy con mi estacionamiento preferencial, de esposa de un futbolista, traigo un auto de un futbolista de la Selección, y me están haciendo salir con los niños para que venga caminando", alegó la rubia según la versión de Chilevisión Noticias.

Al parecer, Aránguiz habría intentado ingresar por un acceso que estaba cerrado a los peatones y esto llevó a los uniformados a prohibirle el ingreso a la enemiga de Angie Alvarado.