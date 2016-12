Daniel Muñoz: “Lo de canal 13 es la crónica de una muerte anunciada”

Muñoz pasó de Canal 13 a TVN a principios de este año motivado, entre otras cosas, por el despido de Alberto Gesswein, creador de "Los 80"

Daniel Muñoz conversó con Publimetro sobre la crisis que afecta a su ex casa televisiva, Canal 13, y que implica diversos despidos en el área dramática de la señal a cargo de Ignacio Arnold.

Para Muñoz, "el problema no es del área misma, sino de los administradores que no necesariamente están relacionados con el área dramática, la que para mi gusto es el sostén de cualquier empresa televisiva, pero que si es mal administrada se transforma en un lastre".

"Es una pena que producto de administradores que quieren resultados a corto plazo se desmantele una parte importante de un canal, la más representativa y la que está más en contacto con el público que ve televisión", agrega.

Según explica el actor, esto es "algo que Canal 13 viene arrastrando hace mucho tiempo, es la crónica de una muerte anunciada".

"Se han hecho todos los esfuerzos, pero cuando lo que prima es la plata y la ansiedad por tener resultados inmediatos, es imposible poder desarrollar algo", enfatiza Muñoz.

En base a su experiencia y mirada global, el actual rostro de TVN asegura que este no es sólo un problema que afecta a la estación de Luksic, para él, esto ataca a la televisión chilena en general.

De acuerdo a sus palabras, la crisis viene por la búsqueda de "obtener resultados económicos rápidos".

"La televisión se transformó en un expendio de comida chatarra, sin nutrientes", sentencia.

Respecto a los rumores de un posible cierre del área dramática de Canal 13 dependiendo de los resultados de "Veinteañeros a los 40", el actor es cauto. "No sé cuál será la postura de ellos (Canal 13), pero que a algo le vaya mal no quiere decir que lo que venga a continuación sea un mal producto. También afecta la forma en que se ofrece, el horario y una serie de estrategias que no tienen que ver con el producto mismo".

Finalmente agrega que "si hay voluntad de mantener el área dramática funcionando, una derrota será sólo eso y una forma de aprender. Quien se siente fracasado no seguirá insistiendo, pero un buen luchador se preparará para que la batalla siguiente sea mucho mejor".

por Mauro Canales