Cretton y su verdad tras dejar La Red: "Pasé por todos los sentimientos de rabia, pena y frustración"

Tres meses han pasado desde que Jean-Philippe Cretton se alejó del programa "Mentiras verdaderas" y de La Red luego de no llegar a acuerdo con la casa televisiva. Y si bien ha estado fuera de la TV todo este tiempo, se mantiene a full con sus otros proyectos, como su programa "Radar" en la radio Rock & Pop y su banda musical, Rey puesto. Es más, este pasado miércoles se presentó con ella en la Casa Ballantine's, en donde el periodista conversó con Publimetro.

Acerca de su salida de la estación de Avenida Quilín, Cretton señala que "al principio fue mucho más conflictivo todo, porque no entendía muy bien la situación, se me desordenó un puzzle que estaba tan bien ordenado. Pasé por todos los sentimientos de rabia, pena y frustración, pero llegas a un nivel de estabilidad y equilibrio que te hace ver las cosas de otra manera", a lo que añade que "yo estoy ahora mucho más tranquilo, mucho más relajado y mucho más preparado para tomar una decisión. De hecho, menos mal que no me pasó nada antes, llámese toma de decisiones en febrero, porque no estaba apto para tomar una buena decisión".

Jean Philippe destaca que "no me fui enojado de La Red, pero sí desde lo lógico era muy difícil de entender, porque tenías un año muy bueno, como el 2014, todas las cosas estaban funcionando, hacías un buen programa y de repente te quedas sin pega, entonces tú dices '¿qué pasó?'. Era como lo menos pensado, pero, a la vez, son las cosas súper entretenidas de la vida. Lo más la 'raja' de vivir es que se te desordene todo el cuento y tener la posibilidad de vivir crisis, que es donde surge más creatividad. Ahora yo lo miro con mayor templanza y digo 'que bueno que pasó todo esto'".

Consultado por si ha visto su ex programa y a su nuevo conductor, Ignacio Franzani, el periodista responde que "pocazo. Creo que vi el segundo capítulo un poco, cuando estaba Eduardo Fuentes y estuvo entretenido ese rollo de los animadores que habían pasado, pero en general no lo he visto, no por una cuestión de bronca o animadversión, sino que estoy recuperando esos horarios para hacer otras cosas".

En tanto, frente a la pregunta de si podría volver a la pantalla chica, el ex rostro de La Red cuenta que "hay posibilidades, pero tiene que ser un paso inteligente, no se trata de entrar por entrar. Desde que entré a la tele siempre he dicho lo mismo, no me desangro por la tele, es una pega que me encanta, que adoro, que la elegí y que me ha dado muchos beneficios, pero cuando hay que hacerla, hay que hacerla con respeto y bien", agregando que "no es que me dé lo mismo tampoco, estoy haciendo cosas por volver, pero quiero volver bien".

En ese sentido, la ex figura de espacios como "CQC" y "Calle 7" confiesa que "me gustaría seguir desarrollando la conversación, pero no hacer el 'Mentiras verdaderas'. Yo siento que es una etapa que pasé y que la disfruté, sin embargo, la idea es seguir avanzando en esta carrera, entonces llegar a otro canal para hacer de nuevo el 'Mentiras verdaderas', de partida no funciona y luego no quiero. En todo caso, insisto, quiero seguir conversando, creo que me queda mucho más por crecer ahí".

Dentro de esto es que Jean-Philippe Cretton declara que "no tengo nada definido y cuando lo tenga, lo voy a decir. Antes serían puras especulaciones y a mí no me gusta eso", poniendo énfasis en que "yo espero que sea luego por una cuestión de trabajo. Independiente de que estoy con la radio y la música, igual es rico estar trabajando, creando y generando cosas. No me ha pasado tener la sensación de cesantía, así como de ir a tirarle migas a las palomas, pero sí lo que tengo ahora es que no he podido parar y quiero seguir".

Y respecto a su faceta musical, con la que repletó la Casa Ballantine's esta semana, comenta que ya están preparando el segundo álbum de Rey puesto: "es súper difícil hacer el segundo disco, porque el primero es más visceral, mucho más orgánico y sales a vomitar canciones, y el segundo es mucho más cabeza que corazón, así que ahí estamos buscando alguna llave para abrir la puerta del segundo disco... pero ya van canciones avanzadas".

Nicolás Figueroa