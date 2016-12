Conserva estrena "Kunga": “Me parece valiente del canal apostar por un programa así”

Los animadores del nuevo estelar de animales de TVN.

En vivo y en directo, a las 22.20 horas, irá todos los viernes "Kunga, actitud animal", el nuevo programa de animales de la red estatal. El espacio tendrá a Claudia Conserva y Sebastián "Lindorfo" Jiménez en la animación y debutará al aire este 8 de mayo.

"La adrenalina de hacer un programa en vivo es otra y lo importante de esto es que el público va a poder bajar una aplicación para jugar con lo que está pasando en el programa y llegar a ganarse un millón de pesos, al igual que una de nuestras duplas que participa en el programa", señala la animadora del nuevo proyecto prime de la televisora nacional.

"La idea de 'Kunga' es generar conciencia animal, ser responsable con las mascotas y fomentar el cuidado y respeto hacia los animales", destaca Conserva, agregando que el espacio tendrá en cada capítulo a cuatro duplas de personas anónimas participando en diferentes juegos relativos a la temática animal.

"Kunga, actitud animal" incluirá trivias, pruebas con animales, videos de Sebastián Jiménez y varias sorpresas más, al cual le tocará competir con "Morandé con compañía", de Mega; "Primer plano", de Chilevisión; y "Ridículos Chile", de Canal 13.

Acerca de esto, Claudia manifiesta que "tomando en cuenta que es un programa familiar, creo que el viernes es un día idóneo, los niños se pueden quedar hasta más tarde viendo televisión ya que el sábado no tienen que ir al colegio", a lo que añade que "no tenemos nada que ver con la competencia y eso me gusta mucho, es un programa distinto para ese día, por lo tanto va a haber variedad para todos los gustos".

El rostro de TVN pone énfasis en que "me parece valiente del canal apostar por un programa así, que no tiene nada que ver con lo que hay ese día y en ese horario. Es algo novedoso y que sirve, siendo que se podría haber apostado por algo parecido y que ya funciona".

Claudia Conserva sintetiza al respecto que "además, no es justo comparar un 'Morandé...', que lleva años instalado, con lo nuestro, que es otra temática y que está partiendo".

Finalmente, en relación a volver a estar en un programa de animales, como lo hizo en los años noventa con "Maravillozoo", la también animadora de "Menú, historias a la carta" declara que "tienen la misma temática, pero son programas distintos en su estructura. Lo que sí, a mí siempre me han gustado los animales y estoy feliz de que hoy hagamos uno, tomando en cuenta que actualmente no hay ningún programa de animales en la televisión".

