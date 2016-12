Estos son los confirmados para Kidzapalooza 2017

The Helmts, banda de rock encabezada por el hijo del bajista de Metallica Robert Trujillo, es una de las confirmaciones más interesantes del cartel de Kidzapalooza el próximo 1 y 2 de abril. Su integrantes, Tye Trujillo en el bajo, Bastian Evans en la guitarra, Kai Neukermans en los tambores y Bryan Ferretti en las voces, bordean los 12 años y sus influencias incluyen a Nirvana, Jimi Hendrix, Metallica, Tool, Stevie Wonder, Queen of the Stone Age y Black Sabbath. Actualmente están agregando más música original a su lista de sets, como por ejemplo: Rising Machine, Ghost Rider y Thrash Doom.

Otro de los grandes nombres de este Kidzapalooza es Mazapán. Con temas inscritos en la memoria colectiva de tres generaciones un amplio set de canciones como "Una cuncuna amarilla" y "La Vaquita loca". El clásico grupo infantil de 30 años de trayectoria, ya se presentó el año 2012 en el festival.

Otro de los regresos lo protagonizan Nerven&Zellen, agrupación que desde el 2009 investiga la lengua de señas y la incorpora al lenguaje performático, creando proyectos diseñados para la comunidad sorda con el objetivo de acercarlos a la cultura musical. Lo trascendente de esta iniciativa es que permite difundir la lengua de señas entre niños y niñas oyentes y con discapacidad de otros tipos, haciendo que todos y todas aprendamos más sobre esta lengua.

El cartel lo completan el Barco Volador, Sophi Lira, detuCunaaTuTumba y Piecitos en Concierto.

También el Barco Volador, un show infantil interactivo, que interpreta la historia del libro de Las alucinantes aventuras del Barco Volador con canciones, manualidades, la interacción de personajes y recursos audiovisuales. La presentación en vivo une a niños y padres por medio de la música y el arte, con un elenco de asombrosos personajes.

Kidzapalooza contará con una Zona de Picnic, stands de comida y bebidas, Zona de Servicios con espacio para lactancia, mudadores, equipamiento para preparar las comidas; Zona Lounge para disfrutar de las actuaciones a sólo metros del escenario, y mucho más.

También con un Sistema de Acreditación propio para que en caso de extravío el staff de Kidzapalooza pueda contactar a sus padres. Además, permite el Re – Ingreso al Parque, luego que vuelvan de ir a dejar a sus hijos y continuar disfrutando de Lollapalooza Chile.

La jornada musical infantil comenzará a las 12:00 y finalizará a las 18:00 horas. Niños hasta 10 años entran gratis en compañía de un adulto con ticket.