Conmoción por suicidio de novia de Jim Carrey

Durante la mañana de este martes el portal de espectáculos estadounidense TMZ informó que la novia de 28 años del actor Jim Carrey, Catriona White, fue encontrada muerta en su residencia en Los Ángeles, California.

De acuerdo a la información del medio extranjero, la mujer dejó una nota de suicidio para el intérprete, en la que aludía a la separación de la pareja ocurrida el 24 de septiembre pasado, mismo día en que White escribió en su cuenta de Twitter que "espero haber sido una luz en mis seres queridos".

TMZ apuntó que sus informantes confirmaron que la causa de muerte fue una sobredosis de drogas o pastillas, las que fueron encontradas al lado de su cuerpo.

El aviso fue dado por dos amigos de la mujer, quienes la encontraron cuando fueron a visitarla para ver cómo se encontraba tras la ruptura.

Signing off Twitter, I hope I have been a light to my nearest and dearest. ✌🏼️❤️ to yo all