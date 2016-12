Con cambio de look incluido: Matías del Río asumirá noticiario central de TVN

El periodista Matías del Río, quien dejó "Tolerancia Cero" para integrarse a las filas de TVN, es finalmente quién conducirá el noticiario central de la estación pública, en compañía de Mónica Pérez.

La presentación oficial de la pareja, que debutaría en la quincena de octubre, será presentada mañana en el "Buenos días a Todos", consigna La Tercera.

Pese a que en un comienzo se pensó en Juan Manuel Astorga como el sucesor de Amaro Gómez-Pablos, esta idea no se consolidó y "El Informante" seguirá al mando de Astorga.

Dentro de los desafíos que tendrá el ex conductor de "Última Mirada", el que desde mañana será conducido por Humberto Sichel, no sólo está la posibilidad de que asuma nuevos espacios dentro de TVN, sino también un cambio de look para que llegue con imagen renovada y distinta a la que cultivó en CHV.