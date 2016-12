Completamente oficial: El humor de Natalia Valdebenito llega a Viña 2016

Tal como manifestó Natalia Valdabenito en entrevista con Publimetro, su humor será una de las cartas cómicas del Festival de Viña 2016.

"Eso es más raro que la cresta (risas). Es muy raro, y más que emocionarme, todo esto me sorprende. Ha sido un año de sorpresas. Me sorprende mucho que hayan pensando en mi nombre,m desde los periodistas, la gente y la organización. Todo me tiene expectante, pero tranquila", comentó en dicha ocasión la ex integrante de "El Club de la comedia".

Sin embargo, desde la organización del certamen no habían dado su nombre como oficial hasta hoy.

Y es que fue la misma alcaldesa de Viña del Mar quien publicó la información en su cuenta de Twitter:

Confirmo al humor del Festival de Viña del Mar a Natalia Valdebenito @ValdebenitoNata Virginia Reginato #VIÑA2016 pic.twitter.com/t7KACISJTS — Virginia Reginato (@cotyreginato) November 17, 2015

