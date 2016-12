Comité familiar decidirá participación de Ivette Vergara en la “Vedetón”

La versión 2015 de la Teletón trae cambios en su puesta en escena, especialmente para el bloque de trasnoche. Y es que la "Vedetón" ya no será como habitualmente, ya que la organización optó por presentaciones con más ropa en las que participará una selección sub 40 de los rostros de la TV nacional.



Dentro de los nombres que han sonado como participantes del segmento están están Marcela Vacarezza, Cecilia Bolocco con un número muy especial de trasnoche e Ivette Vergara.



Para la panelista de "Mucho Gusto", el cambio le parece "un planteamiento mucho más atractivo, porque no todo el mundo tiene ganas de salir con poca ropa y hacer el show tipo vedette. Los tiempos cambian y en ese contexto siempre es más importante el sentimiento de mis hijos, por lo mismo en un comienzo tomé la decisión de no participar".



Frente al cambio de formato del segmento y consultada respecto a si éste ayuda a que decida a ser parte del bloque al cual ya fue invitada, Vergara admite que "aún no estoy decidida, es una propuesta que se me hizo, pero yo siempre he dicho que mis hijos me pidieron que no participara, pero ahora es un concepto distinto con más glamour, más baile, así que tengo que llevar de nuevo el tema al comité familiar".



En ese sentido, pese a que tiene la propuesta en la mano, el rostro de Mega comenta que "no he conversado bien con los organizadores, no sé quiénes van a participar. Pero con este nuevo formato lo haría, porque me encanta el baile, me gusta mucho el show y la entretención, aunque sin olvidar que tengo hijos".

Pese a su negativa anterior, Vergara ha sido presionada por sus compañeros de matinal para unirse al bloque de trasnoche de la Teletón.



"Lo tomo con mucha alegría porque ellos confían en mí y es súper bonito sentir el apoyo de los compañeros, además de personas de otros canales, así que me he sentido súper halagada".

Aunque la decisión depende de sus hijos, la pareja de Fernando Solabarrieta aclara que sí cuenta con el apoyo de su marido, quien ha sido convencido por Luis Jara en más de una ocasión.



"Sí es un tema cómo está planteado ahora, con baile, glamour, fino, con un nivel más importante, que no es el que más muestra, me dice que lo evalúe, pero que él me apoya, aunque teniendo siempre en cuenta que hay que conversar con los hijos".



Además de Ivette Vergara también ha sonado el nombre de Marcela Vacarezza, quien ha declarado anteriormente que se restaría de la Vedetón, "al menos la que conocíamos hasta ahora, también por temas personales".



"Con Marcela tenemos hijos de edades similares. Cuando tus hijos van al colegio uno quiere ahorrarse los comentarios que puedan ser molestos", dice el rostro de Mega cuadrándose con la esposa de Rafael Araneda.



"Si me hubiesen pedido otra colaboración, en un segmento deportivo, de humor, acepto feliz, pero no puedo pasar a llevar los intereses y percepciones que tengan mis hijos. Cualquier otra cosa la hubiese hecho de mil amores", concluye.

Catalina Ruiz Ravello