+ Columna de Música: El "Sugar" de Maroon 5

Maroon 5 / foto: Getty Images

Por: Jorge RodrÍguez Urrutia / Periodista

Seamos claros. Esta es una historia de hits. Podrán gustar o no, pero es una máquina de éxitos. Los de Los Angeles son una de esas bandas pop que cuentan con el manual secreto de escribir canciones top y cada vez que publican un nuevo disco la fórmula produce cuatro o cinco temazos por lo menos. Los ingredientes los conocemos; canciones con ritmo y estribillos más pegajosos que un chicle, que no dejan indiferente ni a las adolescentes histéricas o emocionadas. Canciones como "This Love", "Payphone" o "Moves Like Jagger" son de colección. Lo que no está al alcance de todo el mundo es dar con las proporciones y la mezcla exacta. Eso, la banda lo hace casi a la perfección.

¡Ah! Y luego, está el enorme carisma del vocalista Adam Levine, que también tiene una parte importante de "culpa" en este éxito, y ese si que no es transferible a ninguna otra banda, al menos mientras él no quiera. Y en este camino aparece V ($13.900, en tiendas de discos), otra nueva colección en la que encontramos unos cuantos singles irremediablemente pegajosos.

V es la V de la victoria, la del quinto álbum y la de algún que otro momento de vergüenza ajena. Los estribillos simplones y los falsetes vuelven a ser la bandera de Maroon 5, con frases, trozos de ellas o palabras repetidas hasta la saciedad. Debe ser uno de los trucos que mejor maneja como clave de su éxito para un trabajo en el que se permiten incluso cantar que han llegado tan alto como para "intimar" con el cielo.

El objetivo del álbum estaba claro, y no era precisamente que fuera el de sus vidas. Maroon 5 es una banda de singles, y para ello vuelven a contar con la multiproducción como otra de sus armas. Los nombres de viejos conocidos, como Benny Blanco, Ryan Tedder, Ammar Malik y Noel Zancanella deberían brillar tanto como el de Adam Levine, porque es a ellos a quienes se debe tanto hit. Es a ellos, además del falsete de Levine, a quien se debe la personalidad de unos temas que tienen cierto sabor retro e incluso funky en algún pasaje del "tracklist".

Razones para acertar, como ven, hay varias. No faltan, por supuesto, las baladas con las que derretir a las fans. "Unkiss Me" y "Leaving California" son el mejor ejemplo.

En resumidas cuentas, lo que Maroon 5 ofrecen en V no es ni más ni menos que lo mismo de siempre: la enésima entrega de hits frescos y efectivos, con una pizca de funky y sonidos negroides, sin descuidar en ningún momento el pop facilón, para no exigir a nadie demasiadas complicaciones. Otro disco más que parece haber dado a esta agrupación la consolidación definitiva.