Claudio Palma reveló la razón de por qué no emigró a Mega

Se visualizaba como una de las contrataciones del año de Mega, especialmente para el área deportiva, que adquirió derechos de grandes eventos futbolísticos como las clasificatorias a Rusia 2018.

Palma sería el nuevo hombre de la estación privada, al menos hasta la semana pasada, cuando se confirmó que el relator no había firmado y que continuaría en Canal 13.

¿Cuál fue la razón de esa decisión? Como el mismo "Negro" reveló al programa "La Hora del Taco" de Radio Universo, esto se debió a una cláusula de su contrato.

"Conversé con la gente de Mega, pero una cláusula me impidió salir de Canal 13 (...) sólo agradecer a la gente de Mega, porque me ofrecía varios proyectos y cosas. Me quedo en C13 y hasta Rusia", fueron las palabras de Palma.