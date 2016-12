Checho Hirane: “Tarde o temprano volveré a la televisión”

Por estos días, Checho Hirane se encuentra de viaje por Europa / Foto: Reproducción

Por estos días Checho Hirane saca menos risas que de costumbre. Y no es porque sus rutinas dejaron de ser divertidas, sino porque está más enfocado en discutir de política y actualidad en su programa "Conectados" de Radio Agricultura.

Con orgullo, Hirane cuenta que "estamos cumpliendo casi 13 años con el programa y está en el primer lugar de nuestro público objetivo, además, se ha transformado en un programa de debate importante en nuestro país".

Sobre este paso de la comedia a las opiniones, el locutor explica que "la verdad es que uno no planifica cien por ciento el futuro, la vida te va poniendo en distintas cosas. Pero lo que sí tenía claro es que no iba a estar a los 70 años contando chistes. Creo que uno debe saber retirase a tiempo y darle paso a nuevas generaciones".

De todas formas, el ex rostro televisivo señala que aún continúa realizando rutinas humorísticas sobre algunos escenarios. Claro que "en eventos muy selectivos".

"Se me dificulta presentarme en un estadio o en la Quinta Vergara, porque hay mucha gente a la que uno no le cae bien por la posición que tomo en algunos debates. Ya no soy el humorista o animador que siempre está bien con todos", confiesa.

Para Hirane, esta faceta más seria e intensa tiene que con "devolverle la mano a la vida", pues su trabajo en radio le permite "defender ideas" que como humorista no podría. "Cuando uno se mete en este tema adquiere una visión país diferente, más trascendente y que puede influir en la vida de las personas".

Más allá de su rol como locutor, Checho Hirane afirma que "creo que tarde o temprano voy a volver a la televisión".

"Nunca la televisión me ha echado, gracias a Dios. Di un paso al lado por toda esta cosa de la farándula que me aburre y empobrece la mente de la gente", enfatiza. Para Hirane, su regreso a la pantalla chica estaría vinculado a un programa de debate político, pero aclara que "no lo he buscado ni ando presentando proyectos a los canales. Si se da en el futuro, y no interrumpe mi horario con la radio que es mi vida, feliz me sumo".

Mauro Canales