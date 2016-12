Charlie Sheen pone fin a la especulación: "Soy VIH positivo"

Tras las especulaciones sobre su estado de salud, el popular actor estadounidense Charlie Sheen asistió este martes al programa "Today" de NBC, donde realizó un "revelador anuncio personal", como los medios de su país habían adelantado.

"Estoy aquí para admitir que soy VIH Positivo", declaró al conductor Matt Lauer el ex protagonista de "Two and a Half Men" en el popular matinal.

El diagnóstico, tal como el mismo intérprete informó, lo recibió hace cuatro años y que desde se enteró nunca ha transmitido el virus a alguien, puesto que "siempre traigo condones", informó.

"Soy responsable ahora por mi propio bien y para ayudar a mucha gente", apuntó sobre cómo afronta el duro momento que esté viviendo, agregando que "soy un sobreviviente" y que todas sus ex esposas están al tanto de su condición.

Cabe recordar que la noticia de la enfermedad de Sheen se dio a conocer este lunes en la prensa extranjera, donde se aseguraba que adquirió el síndrome tras su divorcio de 2006.

SHOW/CRR

VIDEO Este es el momento en que Charlie Sheen confirma: "Soy VIH positivo"