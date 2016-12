Carolina de Moras: “No me gusta ser la melosa del equipo, hoy le pego a la mesa”

El 27 de julio, Carolina de Moras se estrenó oficialmente en el matinal de CHV / Foto: Eduardo Ángel

Desde el lunes 27 de julio Carolina de Moras es el rostro femenino de "La mañana de CHV", hasta donde llegó en relevo oficial de Carmen Gloria Arroyo, a quien reemplazó en distintas oportunidades por contingencias varias. Hasta hace tres semanas, cuando se convirtió en la partner de Ignacio Gutiérrez.

Lo de Carola fue literalmente un aterrizaje. La llamaron hace un mes, en medio de sus vacaciones en Estados Unidos, y le comunicaron que ella era la carta femenina del matinal de la señal de Inés Matte Urrejola 0825. Y así fue como, en tiempo récord, se sentó en el panel. Se instaló con la propiedad que le otorgan sus cinco años en televisión en los que ella misma transparenta, sólo ha "trabajado, trabajado y trabajado".

Tras su vertiginoso regreso al segmento AM, Carolina habla con este medio.

"Es un formato en el que me siento súper cómoda, no sólo por lo misceláneo, es entretenido, diverso, uno está actualizada", dice desde la tranquilidad de estar en el lugar que hoy desea estar. Y desde el que se exhibe tal cual es: "Me he visto cómoda, me siento tranquila, pasándolo bien, hace años que no me reía tanto", dice luego.

"Estamos armando un matinal diferente en una competencia súper activa, es perfecto", admite antes de mirar hacia Vicuña Mackenna y analizar el trabajo de Luis Jara en "Mucho gusto". "Siento que todos los matinales son tan parecidos y (en Mega) Lucho hace el matinal, lo está pasando bien con él mismo.

Ya se ríe de él, soltó todo tipo de estructuras, está relajado, eso es súper bueno", es su mirada.

¿Y hasta qué punto se ha liberado ella? "Siento que a mis 34 años he soltado mucho, ahora digo 'ésta es mi opinión'. Hoy le pego a la mesa, no me gusta ser la melosa del equipo, me gusta ser una mujer con opinión. Cuando a uno le ha tocado vivir de dulce y de agraz, hay muchas cosas de uno que ya se aceptan, no voy a inventar un personaje y creo que eso la gente lo valora", es la certeza de Carolina.

Y el ítem rating, ¿cómo lo enfrenta en un medio tan competitivo como la televisión? "A nosotros no nos están diciendo cómo vamos, si estamos punto a punto, lo que muchas veces pasa, pero nosotros no estamos estresados", cuenta la mujer que televisivamente se divide entre Ignacio Gutiérrez y Rafa Araneda, en tiempos de Festival.

"Muchos de los programas que he hecho han sido grabados, pero en general ahora, en el día a día, es diferente. Soltar los puntos (de rating) te da mayor libertad y naturalidad, no está forzando que esto sea un circo", complementa.

Y se apura en aclarar que, contrariamente a lo que trascendió una y otra vez previo a su llegada al matinal, "esto no estaba cocinado y es la verdad". "Yo no oculto nada, no genero estrategias, no soy así", dice al tiempo que reconoce que cuando recibió el llamado de la nueva administración de CHV para notificarla acerca de su nuevo rol como la mujer de la mañana de la señal privada, no tuvo más que hacer su maleta y regresar a Chile para asumir la responsabilidad.

"Fue, 'vente'. Y yo dije, 'déjenme organizarme, para mí es muy importante acostumbrarme, llevaba a mi hija todos los días al colegio, la iba a dejar y a buscar, eso es muy importante para mí", dice sobre la pequeña Mila, de escasos seis años de existencia.

"Ahora me levanto a las 05:45 horas, hago mis cosas, la levanto, la dejo tomadita desayuno y me voy al canal. Tuve que hablar con ella, decirle que la mamá iba a tener que trabajar en las mañanas", cuenta.

"¿Por qué no le dices a tus jefes que me vas a dejar al colegio y después vas a trabajar?", fue la respuesta que recibió de vuelta Carolina, hace casi un mes en el que comenzó a reorganizar su cotidianidad para sumarse a un panel que hoy la tiene compartiendo con Felipe Vidal, Karina Álvarez e Ignacio, entre otras personas que van y vienen dependiendo de los temas del programa.

"Uno no es competitiva, vamos fluyendo todos con la pauta. Hay conversaciones en las que nos pegamos una hora. Se ha ido construyendo el matinal, se está ­construyendo con Felipe Vidal que anda súper bien, con el abogado Claudio Rojas, con Karina. Y la gente se entretiene con eso, porque no somos un matinal narcisista, no estamos todo el tiempo hablando de nosotros. Hoy la gente tiene ganas de pasarlo bien, está con ganas de reírse", es la certeza de la nueva "primera dama" de las mañanas en CHV.

Por Carolina Ceballos