Caroe transparenta: "Existe una posibilidad de ir a Viña"

Tras una gira por Chile, que lo tuvo en ciudades como Talca, Antofagasta, Viña del Mar y Puerto Varas, entre otras, el comediante y mago Edo Caroe, regresa con lo mejor de su rutina al Teatro Nescafé de las Artes, donde se presentará desde el 4 al 6 de septiembre.

"Es mi tercer espectáculo masivo. Al igual que los anteriores, busca hacer reír desde el humor, el monólogo, la interacción con el públicos y los efectos especiales, entre otros. Es el show más grande que he realizado desde ahora, porque hemos ido aumentando su complejidad, la producción", detalla Caroe sobre su presentación.

Sobre los elementos que le dan vida al espectáculo, el también mago explica que "tiene mucha coyuntura, apreciaciones personales de lo que ocurre en el país, de lo que pasó en mi vida después de pasar por el festival de Olmué y que mi carrera se haya hecho un poco más mediática. Son dos horas de espectáculo lleno de risa, de principio a fin".

Respecto de dónde viene su interés de mezclar dos disciplinas como el humor y la magia, Caroe cuenta que lo primero es su "verdadera esencia, es algo que me ha apasionado desde siempre y lo segundo llegó después, en un afán de poder meter un poquito la magia en televisión, de que sea más masivo mi espectáculo, porque lamentablemente ésta no es tan comercial en Chile como la comedia".

"La magia me permite hacer humor no desde el monólogo, sino de diferentes aristas más actuales, chistes con el público y aparte permite el asombro de la gente, que es algo importante para mí conseguir", agrega.

La vida después de Olmué

Pese a que Edo Caroe llevaba un tiempo trabajando en televisión, en programas como los "Viernes sin Censura" de "Mentiras Verdaderas", no fue hasta el festival del Huaso de Olmué en que se masificó su nombre.

En torno a cómo ha vivido este proceso, el comediante declara que "lo he vivido con mucha calma, porque lo único que me interesa es trabajar, poder mostrar mi espectáculo en todos lados y Olmué me permitió eso. Hasta hoy estoy con muchas más invitaciones, entrevistas, junto con el nacimiento de mi programa de radio en 40principales, entonces se abrieron muchas puertas".

Tras su paso por un evento masivo, transmitido en vivo, como fue el que protagonizó en el Patagual, Caroe cree que "existe una posibilidad de llegar a Viña. Estoy preparado para tomar cualquier desafío, incluyendo el Festival, además que es algo que permitiría catapultar mi carrera de una forma muy potente, así que si se dan las condiciones para que yo pueda ir, me encantaría".

Catalina Ruiz Ravello