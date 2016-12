Canal 13: Jean Philippe ¿La amenaza de Antonio Quinteros?

Jean Philippe podría hacerse cargo del espacio nocturno de Canal 13.

La crisis en Canal 13 parece no tener intenciones de abandonar los pasillos de la señal de los Luksic. Según trascendió, los cambios al interior de la estación de Inés Matte Urrejola podrían continuar. Una de las áreas afectadas podría ser el departamento de prensa con la edición de "Tele13 noche" y en su reemplazo podría ingresar el late que prepara Jean Philippe Cretton.

El ex rostro de La Red se incorporó a Canal 13 en mayo de este año seducido por la reedición de "CQ", proyecto de Sergio Nakasone, que finalmente fue desestimado. No obstante en su horizonte rápidamente asomó el proyecto de un Late Show. Cretton se consolidó en el formato de los programas prime tras su paso por "Mentiras verdaderas", de La Red. En ese espacio se convirtió en uno de los rostros más importantes del canal privado y esto lo llevó a convertirse en la carta de la señal de los Luksik para hacerse cargo de un espacio de este tipo.

El programa aún no tiene fecha de estreno y la información en torno a él se mantiene en estricta reserva. Ni el periodista, ni el área de relaciones públicas de Canal 13 quisieron referirse al tema. El primero por no contar con autorización y la segunda parte por estimar que aún no es el momento de gestionar apariciones en prensa.

Sin embargo ya se habla de que el arribo de Jean Philippe al trasnoche de Canal 13 está vinculado a las decisiones que se están tomando actualmente en la señal de Inés Matte Urrejola, la que aún no confirma la salida de pantalla del noticiario de cierre que conduce Antonio Quinteros.