Camila Gallardo: “Estamos planeando proyectos con Luis Fonsi”

Camila Gallardo está enfocada en lanzar su carrera como cantante y ya prepara su primer disco solista / Foto: Gentileza

Si bien no ganó "The Voice", Camila Gallardo se encumbró como una de las favoritas del público y de su Coach puertorriqueño Luis Fonsi, con quién ya prepara proyectos y "sorpresas" en conjunto.

¿Qué has hecho después que terminó el programa?

- Ahora estoy planificando las próximas tocatas y eventos. Trabajando en un proyecto musical propio con mis canciones. Quiero estrenar singles en un corto plazo y estoy armando equipo de trabajo.

¿Cómo te cambió la vida después "The Voice"?

- Ha sido muy entretenido. Obviamente es algo distinto pero es lindo poder compartir con la gente y saber que uno llega a más oídos y más corazones. Todo es muy bonito.

¿Hay muchas ofertas para ir a cantar?¿Giras por Chile?

- Eso es lo que estamos planificando con un equipo.

Luis Fonsi se jugó todo por ayudarte ¿sigues hablando con él?

- ¡Sí! seguimos en contacto. Estamos planeando hacer proyectos juntos. Él es una excelente persona y excelente músico, así que estoy muy feliz de poder trabajar con él.

Regresa en noviembre, ¿harán algo juntos?

- Sí. Vienen sorpresas. No puedo decir nada, pero serán sorpresas que sé que van a gustar...

Fonsi dijo que podrías ser parte de los Grammy ¿te proyectas para ese escenario?

- Obvio. Creo que cualquier artista se proyecta internacionalmente y especialmente en una premiación tan grande como los Grammy. Creo que la música está para compartirla, para superarse y eso queda en mano de la gente que lo escucha. Yo me voy a dedicar a hacer buena música nada más.

Para llegar a México o EE.UU necesitas editar discos en esos lugares ¿está en tus planes?

- Sí, o sea, quiero empezar en Chile, pero que también escuchen lo que hago en otros países.

¿Estaba en tus sueños ganar "The Voice"?

- Nunca estuvo dentro de mis sueños. Claro, uno piensa "oh, sería espectacular estar en la final", pero uno nunca se lo espera y fue increíble. Más allá de estar en la final, la experiencia fue el poder avanzar capítulo a capitulo y tener más oportunidades de cantar. Creo que gané desde el primer momento en que pisé el escenario de las audiciones a ciegas, pero más allá de ganarle a alguien, me gané a mi misma, y siento que eso es lo más importante y la lección más grande que me dio el programa.

Y ahora, ¿cuál es el siguiente desafío?

- ¿el siguiente desafío? grabar mis canciones, lanzar mis canciones y que empiecen a sonar. Que a la gente ojalá le guste. Quiero empezar con un proyecto distinto y abrirle puertas a un estilo que aquí en Chile todavía no se masifica

Ese estilo diferente, además de aplausos también te ha traído críticas. Hay personas que no te quieren dentro de "la música chilena".

- Mm. Creo que no es un tema de querer o no querer, sino que es gente que, como en todas las cosas, dan la oposición necesaria para poder crecer. La verdad es que no leo mucho ni me preocupo de eso. Es más importante seguir con mis proyectos y mi música, y hacer feliz a la gente que me da la oportunidad para hacerlo.

por Mauro Canales