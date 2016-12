Bieber y Beyoncé, favoritos para los MTV Europe Music Awards de hoy

Justin Bieber y Beyoncé, con cinco nominaciones cada uno, son los favoritos en la 23 edición de los MTV Europe Music Awards que se entregan hoy en Rotterdam, aunque el protagonismo se repartirá en el escenario entre Bruno Mars, The Weeknd o Green Day.

Ni a Bieber ni a Beyoncé se les espera en la ceremonia este año, que comienza a las 20:00 GMT y que estará acaparada por nuevos talentos y artistas que encandilan a adolescentes, como Shawn Mendes, aspirante a sucesor de Bieber, así como Lukas Graham, Zara Larsson o DNCE, la banda del exJonas Brother Joe Jonas.

Green Day, tres veces ganadores del EMA a mejor artista rock, pondrán un punto de veteranía y recibirán el premio Icono Global en reconocimiento a su trayectoria e influencia, una distinción que en anteriores ediciones recayó en Queen, Eminem o Bon Jovi.

Únicos supervivientes del renacimiento punk-rock de los 90 y con su último disco "Revolution Road" (2015) en el mercado, la banda californiana vuelve a estar nominada este año en las categorías de mejor directo y mejor artista rock.

Bruno Mars, que ya ha hecho vibrar al público en otras dos ediciones de estos premios, presentará "24k Magic", primer sencillo de su tercer álbum homónimo, que saldrá a la venta el próximo 18 de noviembre.

También estrenará nuevo trabajo el canadiense The Weeknd, o lo que es lo mismo, Abel Tesfaye, un joven de 25 años que está viviendo un 2016 de lo más dulce con sus canciones en el 'top' de las más vendidas y colaboraciones con artistas como Alicia Keys o Lana del Rey.

Por el escenario, pero entregando premios, desfilarán también el actor Idris Elba, el rapero y protagonista de la serie "The Get Down" Jaden Smith, o la estrella pop Charli XCX, además de la cantante pop de origen albanés Bebe Rehxa, que ejercerá de presentadora.

Después de Bieber y Beyoncé los máximos favoritos a premio, con cuatro candidaturas cada uno, figuran Adele, Coldplay, Lukas Graham y Shawn Mendes; mientras que Rihanna y Drake aspiran a tres.

Ambos artistas compiten juntos en la categoría más importante de estos galardones, la de "mejor canción", gracias a su dueto en el tema "Work", frente a Adele ("Hello"), Bieber ("Sorry"), Graham ("7 years") y Mike Posner ("I took a pill in Ibiza").

Beyoncé no figura en esa pugna, pero sí en la de mejor artista femenina, en la que se las verá con Adele, Lady Gaga, Rihanna y Sia y en otra de las destacadas, la de vídeo, con "Formation".

En la categoría de mejor artista masculino The Weeknd se enfrentará a Calvin Harris, Drake, Bieber y a Shawn Mendes.

En cuanto al "mejor artista español", la pugna será entre cuatro pesos pesados, los grupos Amaral y Corizonas, junto a los solistas Bumbury, Leiva y el debutante Álvaro Soler.

La ciudad holandesa está tomada por el evento, uno de los mayores espectáculos musicales del año en Europa, y entre organizadores, artistas y periodistas han ocupado un 85 % de las plazas hoteleras.

Los European Music Awards comenzarán a las 20:00 GMT y se emitirán en directo desde el estadio Ahoy Rotterdam desde el comienzo de la alfombra roja, una hora antes, a través de la cadena MTV. EFE