Ben Affleck tendría nuevo amor: ¡Mira las primeras fotos!

A dos años de haber anunciado el fin de su matrimonio con Jennifer Garner, el actor Ben Affleck parece haber reencontrado el amor. Al menos, así lo creen varios medios internacionales, luego que el hombre tras "Batman" fuera fotografiado junto a una misteriosa rubia por las calles de Los Angeles.

Según informa el portal PageSix, se trata de una enfermera privada que se especializa en la atención médica de desintoxicación.

El nombre de la mujer sería Elizabeth Weaver y es la fundadora del centro médico Concierge Nursing Care, que presta apoyo a las personas que se recuperan de sus adicciones.

Mira el "paparazeo" de Daily Mail a la supuesta pareja...

PICTURE EXCLUSIVE: Ben Affleck enjoys lunch date with blonde mystery woman as she holds onto his arm https://t.co/T6UYZhYU7q pic.twitter.com/0PkvL8OmCM