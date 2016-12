Bastián Bodenhöfer llega a reforzar "Matriarcas"

A medida que la historia de TVN de las 20:00 horas "Matriarcas" comienza a avanzar, la historia sigue agregando nuevos personajes en trama protagonizada por Claudia di Girolamo y Francisco Reyes.

Al primer refuerzo de la teleserie que fue la argentina Yamila Reyna, ahora se une el actor nacional Bastian Bodenhöfer, quien confirmó a través de su cuenta de Twitter la noticia.

"Me integré a Matriarcas de TVN. Emocionado porque todos fueron muy amables y me dieron la bienvenida. Años que no pisaba el canal", escribió el intérprete en la red social.

El actor regresa al canal estatal luego de su paso en 2013 por la serie "Bim Bam Bum", antecedida de "Su nombre es Joaquín" y "El Laberinto de Alicia", ambas de 2011.