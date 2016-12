Autor de fotos prohibidas de Ingrid, Antonella y Rayén se refiere a filtración

Ingrid Cruz, Antonella Ríos y Rayén Araya difícilmente podrán olvidar la tarde del jueves 7 de abril debido a la filtración de imágenes en las que aparecen mostrando su delantera en el marco de una sesión fotográfica de Daniel Olave.

Mientras una parte de las afectadas anunciaron acciones legales, Rayén Araya se desmarcó de la polémica asegurando que no era ella quien aparecía en las imágenes publicadas.

Por su parte el autor quiso romper el silencio y conversó con el programa "Intrusos" y al ser consultado sobre la participación de la periodista optó por mantener el silencio, asegurando que primero necesitaba conversar con Rayén Araya.

Además explicó, "si alguna de las afectada me dice que haga una demanda lo voy a hacer, si alguna de las afectadas dice que vaya a Investigaciones a declarar o hacer una querella lo voy a hacer" y agregó, "si ellas ven en mí algún tipo de responsabilidad responderé ante ellas con profesionalismo y hombría. Traté de tomar todos los resguardos y fui víctima de este robo. Es sumamente extraño e incómodo".

Finalmente, el periodista se quebró al señalar que para él no es grato que su trabajo sea usado en contra de las afectadas. "Digan lo que digan soy responsable y me hace mal. Los que me conocen saben cual es mi postura, son temas que yo trabajo y si es utilizado para denigrar a las mujeres me siento afectado", concluyó.