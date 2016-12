Atención fanáticos del rock: Iron Maiden aterrizará en Chile el próximo año

Iron Maiden regresará a Chile en marzo del 2016

En el marco de una nueva gira mundial, la banda inglesa arribará a tierras nacionales durante 2016 para presentar su nuevo álbum "The Book of Souls", que llegará a tiendas el próximo 4 de septiembre.

Bruce Dickinson y compañía recorrerán más de 88.500 kilómetros durante este tour, abordo de un boeing 747-400 jumbo que tocará suelo chileno piloteado por el propio vocalista de Iron Maiden.

El nuevo "Ed Force One" llevará a toda la banda, tripulación y más de 12 toneladas en equipos por casi todo el planeta, abarcando Oceanía, Asia, América del Norte, América del Sur, África y Europa con "The book of souls World Tour 2016", que espera visitar más de 35 países.

Los detalles del tour se están afinando y pronto se anunciarán las fechas para los distintos destinos durante las próximas semanas. Sin embargo, ya se confirmó que esta nueva gira dará su puntapié inicial en Estados Unidos a finales de febrero.

A principios de marzo se dirigirá a Centroamérica para visitar México, seguido de un muy esperado concierto en El Salvador y su regreso a Costa Rica. Luego el Ed Force One seguirá a Sudamérica con conciertos en Argentina, Chile y numerosos shows en Brasil antes de volver a Estados Unidos al final de marzo para 10 fechas más y, por supuesto, Canadá en las primeras dos semanas de Abril.

Uno de los más esperados regresos es a Japón que se verá realizado a mediados de abril y que dará paso al primer concierto de la banda en China para luego viajar a Nueva Zelanda y Australia, para una gira completa durante la primera quincena de mayo. Cabe destacar que también será la primera visita de Maiden a Sudáfrica, y será el último puerto de escala del Ed Force One antes de comenzar la extensa gira europea que iniciará a finales de mayo y terminará en agosto.

Para tomar el mando del "Ed Force One", Bruce Dickinson se encuentra en proceso de entrenamiento para calificar como capitán de un Boeing 747.

"Esto lo estoy cursando en Cardiff Aviation, mi centro de mantenimiento de aeronaves en Gales, el que recientemente tiene en su poder un simulador de un 747 espectacular y del que ya no puedo esperar para practicar en él", comentó el líder de Iron Maiden.

Respecto a esta nueva gira, Dickinson señaló que "estamos muy emocionados de ir lugares donde no hemos tocado antes y volviendo a ver a nuestros viejos amigos. Les aseguramos que estamos desde ya trabajando duro para montar un show espectacular para todos nuestros fans".