Anuncian sorpresivo regreso a la TV de Jean-Philippe Cretton

Cretton se sumará a las filas de Canal 13 / Foto: archivo

A partir de este lunes 11 de mayo, el periodista y conductor Jean-Philippe Cretton se integrará a Canal 13 para "seguir potenciando su carrera en materia de espacios de conversación, entretención y actualidad", expresa un comunicado emanado de la propia señal de televisión.

Esto marca el regreso a la pantalla de Cretton, después de su bullada salida de La Red en enero de este año, donde condujo el programa "Mentiras Verdaderas".

Para dicha ocasión, se dio a conocer que la emisora privada no renovaría el contrato del animador por no llegar a un acuerdo con los requisitos de éste. Desde su vereda, Cretton explicó que las negociaciones con el medio fueron "complejas" y por esta razón no dieron frutos.

También, el ex rostro de La Red comunicaba a través de Twitter que "espero que pronto logre encontrar una nueva pega en la que pueda contribuir a un país mejor y me sienta cómodo"; y, al parecer, encontró el lugar adecuado para cumplir sus labores de comunicador y continuar avanzando en su carrera como músico.

Anteriormente, Jean-Philippe Cretón tuvo pasos por Mega y TVN, donde destacó en los programas "CQC", "Calle 7" y "Abre los Ojos".