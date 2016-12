Antonio Quinteros se enteró por la prensa del fin de "T13 noche"

Jean Philippe ocupará el lugar de Quinteros en la noche.

Un martes negro tuvo Antonio Quinteros este 25 de agosto, ya que "T13 noche" -el espacio que conduce- será reemplazado por el nuevo programa de Jean Philippe Cretton.

La información fue oficializada durante esta tarde, sin embargo el rostro ancla del área de prensa no estaba al tanto de la situación.

La estación de los Luksic emitió un comunicado en el que señala, "Canal 13 pondrá al aire una nueva propuesta periodística que tendrá formato de diario informativo de media noche, que contará con Jean Philippe Cretton en la animación. El espacio será una co producción entre la dirección de programación de prensa y contará con la dirección ejecutiva de Carlos Montt".

Cdo eran las 21:15 horas de este martes, aún Antonio no había sido notificado de esta decisión e incluso llegó a su lugar de trabajo para prepararse para conducir el programa de medianoche, tal como lo hace todos los días.

"No sé nada de eso, la información que tenemos es que hay una idea, lo que es obvio y se reconoce, pero no sé más allá. En caso de que el canal hubiese tomado la decisión, no se me ha comunicado a mí ni a nadie y, en la práctica, es bastante difícil porque nosotros ya estaríamos informados. Información oficial no hemos recibido", aseguró el periodista.

Esta decisión de la estación de Inés Matte Urrejola siembra un manto de dudas respecto al futuro del profesional y del equipo a cargo de "T13 noche", en un canal que se ha visto sacudido, durante los últimos meses, por una ola de reestructuraciones.