Antonio Quinteros por cierre de "Telenoche": "No me he enterado de nada"

El pasado 29 de junio se iniciaron los rumores del término de la edición nocturna de las noticias de Canal 13, "Telenoche", luego del despido de 26 personas de diversas áreas al interior de la estación privada y una reformulación de los equipos que conllevaría que el espacio liderado por Antonio Quinteros fuese reemplazo por un proyecto del área de entretención, el que tendría a la cabeza al aún sin programa Jean Philippe Cretton.

Según informó Publimetro anteriormente, la idea sería que Cretton tuviese un formato similar a lo realizado en La Red con "Mentiras Verdaderas". Esto vendría analizándose al interior de la estación de Inés Matte Urrejola 0848 bajo el carácter de "urgente", proceso que se habría acelerado y que vería la luz el próximo mes.

Al ser consultado al respecto, Antonio Quinteros comentó que "no sé nada de eso, la información que tenemos es que hay una idea, lo que es obvio y se reconoce, pero no sé más allá".

"En caso de que el canal hubiese tomado la decisión, no se me ha comunicado a mí ni a nadie y, en la práctica, es bastante difícil porque nosotros ya estaríamos informados. Información oficial no hemos recibido", agrega el periodista.

En ese sentido, el periodista insiste en que no tiene una información oficial y que "quizás hay otras personas que manejen más información que yo, pero en la práctica es muy difícil porque es complicado tener una idea y ponerla al aire en 15 días".

Desde Canal 13, en tanto, no se negó ni se confirmó el nuevo rumor que circula en torno a que el fin de "Telenoche" estaría confirmado para mediados de septiembre, considerando que tras las Fiestas Patrias se implementaría el nuevo programa de Cretton que iría de lunes a jueves en el trasnoche.

Cabe recordar que la última contratación del canal de Luksic emigró de "Mentiras Verdaderas" tras falta de acuerdo de contrato, aterrizando en mayo pasado a la estación privada con la idea de reeditar "CQC" bajo el mando de Sergio Nakasone, idea que finalmente fue desestimada.

Catalina Ruiz Ravello