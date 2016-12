Andrea Tessa se acerca al jazz de Nueva York y se aleja de la pantalla: “me hace mal la tele”

Andrea Tessa se presentará este 30 de agosto en el Ciclo Jazz de La Florida / Foto: Reproducción

Desde 2006, año en el que lanzó el disco "Tribute", Andrea Tessa tomó un giro completamente distinto en su carrera musical. El swing y el jazz se aferraron a su vida como parte de una herencia familiar y su voz se transformó en ícono nacional para estas melodías.

"Me enorgullece mucho. Siempre me gustó y nunca había dado el vamos. Refleja mucho mi manera de ver la vida: donde nada se da por sentado o por escrito y uno improvisa un poco en el buen sentido, dentro de un orden", explica la cantante respecto a su pasión por estos géneros, en especial el Jazz.

Tessa defiende a muerte este camino que eligió y valora a quienes la han acompañado y abierto brechas desde antes. Para ella "todos los músicos de jazz son virtuosos pero ganan apenas un centésimo de lo gana un músico pop y tocan mil veces mejor que ellos". De todas formas, aclara que esto último es parte de la belleza de la música y ella misma admite estar dentro de un movimiento "medio incomprendido y underground".

Su última producción, "Jazzy!", fue editado por el extinto sello Oveja Negra en 2012, desde entonces Andrea ha participado de diversos festivales de Jazz en el país y realizado eventos privados en clave de crooner, pero adelanta que ya es tiempo de preparar un nuevo álbum que pretende grabar fuera de Chile.

"El próximo año quiero hacer este disco, pero en Nueva York. Y no es por una cosa de 'snob', sino porque es un lugar donde viví. Tengo ganas de volver a esa casa donde estuve y gracias a la cual aprendí inglés, algo que me abrió millones de puertas (como ser la intérprete de André Rieu durante su última visita por la capital) y me permitió cantar jazz entendiendo lo que estoy haciendo", explica.

De cumplirse este anhelo, la ex animadora de televisión regresaría a "La gran manzana" en mayo u octubre del 2016, después de casi 15 años de su última visita.

"Esto involucraría irme un par de semanas para grabar y hacer todos los clubes que pueda. Tengo amigos músicos por allá que felices me llevan a donde están tocando. Quiero empaparme de eso, empaparme de Nueva York, lo necesito", narra con emoción la cantante.

Al ser consultada por un posible regreso a los medios de comunicación, Andrea Tessa confiesa que la radio es un formato que le llama la atención, pues "me acompaña mucho". Por el contrario, la televisión es un escenario que esquiva. "Estoy poco metida con la tele nacional. Me afecta la salud y prefiero no ver ni las noticias por mi propia integridad física. No necesito estar dos horas viendo a periodistas haciendo un reportaje al señor que vende mote con huesillos, o los crímenes y los asaltos. Está muy dura la tele y prefiero leer".

Por lo pronto, la cantante cerrará el Cliclo Jazz organizado por la Corporación Cultural de La Florida el próximo 30 de agosto en Club Vive La Florida (Calle El Ulmo 824) junto a Katty Fernández y la Bicicleta Jazz Band, a partir de las 17:30 horas.

por Mauro Canales