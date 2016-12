Amaro revela sus días más difíciles al frente de "24 horas"

TVN

Horas antes de salir de pantalla, tras doce años al frente de la edición central de "24 Horas", lo que finalmente se concretó el viernes último, Amaro Gómez-Pablos comentó a Publimetro los momentos más adversos que vivió en ejercicio de esta labor.

"La guerra en Siria. No es fácil operar bajo el estado islámico", fue lo primero que se le vino a la mante al rostro de TVN, luego de lo cue le fue imposible obviar el duro golpe que enfrentó la señal pública en septiembre del 2011, cuando se produjo el accidente aéreo en Juan Fernández que le costó la vida a Felipe Camiroaga y un equipo de "Buenos días a todos".

"Esa cobertura se hizo con mucho amor y mucha pena. Lo mejor que podíamos darle a ellos era nuestro profesionalismo. Teníamos que estar a la altura de circunstancias tan trágicas, darle dignidad (a las víctimas)", nos comparte el comunicador.

Y además cuenta que fue tanto su dolor que tras regresar de la isla, hasta donde viajó a cubrir la tragedia, tuvo que solicitar un permiso especial a su casa televisiva. "Fue el momento más difícil en el registro íntimo, la guerra te cuesta el pellejo. Después de llegar tuve que pedir permiso dos días para recogerme, para recoger mis propios pedazos", transparentó Amaro.

Luego, consultado respecto de la nueva apuesta informativa del canal, que se estrena esta noche al mando de su etrena partner, Mónica Pérez y su colega Matías del Río, el chileno-español sólo tiene buenos deseos para ellos, a quienes considera de excelencia profesional.

"A Matías le deseo toda la suerte, tiene una compañera entrañable a su lado. No me lo he topado a él, ya lo pillaré", comentaba Amaro hace unos días a este medio. "No tendría jamás la pretensión de darle tips", dijo cuando le preguntamos si le gustaría darle algunos consejos.

"Mónica está muy aliviada de que yo no esté porque yo siempre la asusto (...) soy muy eficaz en asustar, acuérdense que a Solabarrieta lo asusté con una máscara de payaso", dice luego riéndose.

¿Cómo se va a sentir fuera del noticiario, lejos de la rutina que demanda la entrega informativa? "Voy a estar muy sonriente, este es un conductor que dejó de serlo, ya lo tengo bien integrado. Hay un vínculo igual, las noticias son la historia de nuestras vidas, he relatado guerras, un avión caído en Juan Fernández, la mía (hoy) es una expresión de gratitud a los hogares que me permitieron entrar a sus casas", nos comentaba Amaro en la previa de su despedida, antes de imaginarse reportando una noticia para el noticiario en el que seguirá colaborando en coberturas especiales.

"Me encanta la idea que ellos me den el pase", dice Gómez-Pablos imaginando el momento en que tenga que hacerse cargo de algún enlace para el central del espacio que condujo durante más de 10 años.

