Adele rompe récords: "Hello" fue descargada más de un millón de veces

Foto: Reproducción Vogue

La cantante británica Adele batió un récord este lunes con su esperada canción "Hello", que se convirtió en la primera en ser descargada más de un millón de veces en una semana en Estados Unidos.

"Hello", una balada acompañada del piano que es el sencillo debut del primer álbum de la cantante en casi cinco años, se ubicó como la número uno en la semana hasta el jueves pasado en la lista de los 100 sencillos de Billboard, que toma en cuenta las ventas, streaming y las difusiones en radio.

"Hello" fue descargada 1,1 millones de veces, superando por mucho el previo récord del rapero Flo Rida's New Wave con "Right Round", que vendió 636.000 copias en una semana en 2009, según el servicio Nielsen Music.

La canción de Adele también rompió un récord en los servicios de música en línea, donde fue reproducida 20,4 millones de veces en servicios por suscripción, más del doble de descargas que logró hace dos meses la canción "What do you mean?" de Justin Bieber.

Los observadores de la industria de la música esperan que el próximo álbum de Adele, "25", el 20 de noviembre sea el mayor lanzamiento del año y estiman que podría competir con el exitazo "1989" de Taylor Swift.

Adele planea promocionar el disco en Estados Unidos con un concierto grabado para televisión en el New York Radio City Music Hall y con una aparición en el popular programa de humor "Saturday Night Live".

AFP