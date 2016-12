Adele rompe record de Oasis en Reino Unido

Foto: Getty Images

El tercer álbum de Adele, "25", se ha convertido en el disco más vendido en la historia de Reino Unido durante su primera semana a la venta, justo el mismo día que la artista dio a conocer que realizará una gira de conciertos por Europa en 2016.

Cinco meses en los que recorrerá trece países europeos para ofrecer 36 conciertos en los que interpretará temas de su nuevo trabajo. Una gira que empezará el 29 de febrero en Belfast, en Irlanda del Norte, y finalizará el 13 de junio en Amberes (Bélgica).

La cantante británica presentará los temas de un disco con el que ha superado el récord que desde 1997 ostentaba el grupo Oasis, tras alcanzar la cifra de 737.000 copias vendidas, según informó hoy el organismo oficial que se encarga del índice de ventas de discos en el Reino Unido.

La banda formada por Liam y Noel Gallagher vendió hace dieciocho años 696.000 copias de su álbum "Be Here Now".

El nuevo disco, que ha visto la luz cuatro años después del álbum "21", con el que Adele saltó a la fama internacional, es también todo un récord en Estados Unidos donde vendió 2,3 millones de copias en solo tres días.

"25" se ha convertido en todo un logro de ventas para la propia cantante, ya que su segundo álbum "21", que contaba con temas como "Rolling In The Deep" y "Someone Like You", vendió 208.000 copias en sus primeros siete días mientras que, con su primer disco "19", alcanzó las 73.000.

Un disco que presentará en una gira que la llevará por Reino Unido, Irlanda, Suecia, Noruega, Dinamarca, Alemania, Suiza, Portugal, España, Italia, Holanda, Francia y Bélgica.

A través de un vídeo en su página de Facebook en el que aparece delante de un mapa de Europa con una varita, la cantante confesó que "había lanzado faroles" cuando le preguntaban si iba a salir de gira y anunció que se siente muy "aliviada" por poder confirmarlo por fin.

Tras señalar con su varita los países en los que hará escala durante el próximo año, la cantante reía a carcajadas mientras bromeaba con que "hacer de Harry Potter es muy difícil". EFE