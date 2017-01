Acusan a Paulina Rubio de secuestrar a su hijo

Este 2017 no ha iniciado de la mejor forma para Paulina Rubio. Pese a que la mexicana prometía un nuevo años de expectación tras regresar al ruedo musical con nuevo álbum y un dueto con la cantante estadounidense Selena Gomez, los rumores de una supuesta crisis amorosa le han estropeado este enero.

Tal como habría confirmado la revista "TVNotas", ya van casi dos meses desde que la cantante se habría separado de Gerardo Bazúa, padre de Eros, su segundo hijo de tan solo 10 meses de nacido. Un quiebre que no ha sido nada de tranquilo, ya que la publicación asegura que Rubio no le permite a su ex pareja ver a Eros.

"Ella tiene secuestrado a su hijo" se puede leer en el titular del medio norteamericano. Todo a partir de una información que consiguieron a través de una fuente cercana a Bazúa. En ellas se da a entender que la cantante mexicana se habría cansado de una nueva infidelidad de su pareja, a quien conoció en el 2012 durante el reality musical "La Voz.... México".

"Pau se dio cuenta, otra vez, que Jerry le estaba viendo a cara, pues una fan le mandaba mensajes sexuales, y él le correspondía. Ella le gritó que ya no iba a mantenerlo ni soportar más sus chin... y para él es una separación definitiva", declaró el informante a "TVNotas".

En su Instagram, Paulina Rubio dejó un mensaje de cara a lo que viene este 2017 en el que habla de la posibilidad de ampliar su familia, pero sin mencionar a Gerardo Bazúa