+ Actor que interpreta a "C-3PO" pasea por la Patagonia chilena

Sorprendidos se encuentran en el sur de nuestro país debido a la visita del actor tras el personaje de "C-3PO" en "Star Wars", Anthony Daniels, quien además de pasear por distintos parajes de nuestro país, se ha dado el tiempo de compartir con los fanáticos chilenos de la serie.

Así lo han granizado algunos a través de las redes sociales.

En tanto en Instagram, el británico comentó su sorpresa por los fanáticos que lo han reconocido incluso llevando mucho abrigo.

"Pensé que caminar por las montañas de la Patagonia sería un descanso de las emociones de Star Wars. Pero estoy sorprendido por los fans chilenos que me reconocieron hasta con una parka", escribió.

Thought hiking Patagonian mountains would be a break from the thrills of SW. But I'm wowed by the Chilean fans who recognised me in a parka!