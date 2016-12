Actor de "Los Vengadores" dedicó palabras de apoyo a Chile

Jeremy Renner, nominado a dos premios Oscar y conocido por participar en cintas como "Los Vengadores", "The Hurt Locker", Misión Imposible: Protocolo Fantasma" y "El legado Bourne", dedico palabras de apoyo a Chile tras la erupción del volcán Calbuco.

A través de Twitter, la estrella de Hollywood escribió: "Espero que todos en Chile soporten esta tormenta. My pensamiento y oraciones están con ustedes".

Segundos antes publicó una imagen de Volcán Calbuco acompañado de "Esto es algo digo de una erupción".

I hope that everyone in chile weathers this storm. My thoughts and prayers are with you. #volcano #ChileVolcanCalbuco