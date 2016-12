"Quena" Rencoret: "La ficción nacional va a tener la prioridad en Mega"

La directora del área dramática de Mega ahora va por una apuesta grabada en Valparaíso. La directora del área dramática de Mega ahora va por una apuesta grabada en Valparaíso.

La directora del área dramática del canal del grupo Bethia se refiere a su nueva telenovela de las 20 horas, que debuta este lunes 25, y a los planes dentro de la casa televisiva en la que hoy reina tras el gran éxito de "Pituca sin lucas".

¿Qué expectativas hay con "Papá a la deriva" tomando en cuenta el gran éxito de "Pituca sin lucas"?

-Uno quiere mucho a todos sus hijos, independiente de que sean distintos, y, bueno, con las teleseries es lo mismo, yo las quiero igual y siento las mismas ganas y energía y le ponemos la misma pasión a todas ellas, no quieres a una más que otra por el hecho de que a una le vaya bien y a la otra más o menos. Y eso es porque el trabajo que hay detrás es enorme. Y sí, partimos con un pie derecho y nos sorprendió mucho, sabiendo que teníamos una muy buena teleserie, y ahora traemos otra muy buena con la cual vamos a seguir. Creemos en este proyecto, es una teleserie entretenida, bonita y con una historia de amor romántico en un mundo muy entretenido, junto con tener comedia. De verdad que tiene todos los elementos que una teleserie de las 20 horas necesita tener.

Al parecer, hace tiempo que tú querías trabajar con el mundo de la Armada...

-La verdad es que sí, hace mucho tiempo tenía la intención de que nos resultara hacer algo con la Armada porque lo encuentro un mundo muy atractivo. Por supuesto que esto es una ficción, no nos hacemos cargo de la Escuela Naval, pero sí estamos ocupando el escenario en personajes que son marinos y hemos tenido todo el apoyo de ellos, y eso ha sido fundamental. Si bien no está inspirado en ellos, sí nos han ayudado en muchas cosas que para nosotros son importantes a la hora de realizarlas. Nos han expuesto su mundo para que nosotros la hagamos, entonces hemos tenido todas las facilidades para que salga bien.

Esta teleserie tiene apuestas distintas, partiendo por grabarse en la Quinta Región y, además, con un elenco juvenil de nuevas figuras...

-Sí, yo creo que es una apuesta distinta en algunas cosas, además, uno está haciendo parejas que antes no existían, como Gonzalo (Valenzuela) y la 'Bacha' (María Gracia Omegna), entonces siento que es refrescante. Y siento que tenemos un elenco juvenil muy bueno, al igual como fue en "Pituca sin lucas". Nosotros queremos retratar a todo tipo de personas y que sea una apuesta muy familiar y muy transversal. Es un horario para la familia, entonces queremos reunir a la familia. Lo logramos con 'Pituca...' y ahora lo queremos mantener.

¿Qué te parecen los resultados de la primera semana de "Matriarcas"? Partió con 10 puntos y luego fue bajando...

-A mí no me gusta hablar mucho de la competencia, porque es un trabajo súper duro el que hay detrás para todos nosotros, pero sí yo puedo decir que era muy difícil el escenario, es muy difícil estrenar una teleserie con un éxito como "Pituca...", que está terminando, entonces yo creo que no está todo dicho y que la realidad se va a ver más adelante.

Además de "Papá a la deriva", ¿se viene pronto "Julieta"? La primera teleserie de las 15 horas de Mega...

-Va a salir luego, pero no puedo dar fechas, esa está preciosa también. Es el debut de las 15 horas, eso pretendemos.

¿Y nocturnas?

-También vienen.

¿No es un poco raro que el canal apueste a producción nacional y cada día se sumen más telenovelas turcas a su parrilla?

-A nosotros cuando nos llamaron, Pato Hernández (director ejecutivo de Mega) me habló, y lo sigue diciendo, de que la ficción es un pilar fundamental dentro de Mega y tenemos la claridad de hacer seis producciones nacionales al año. Pero obviamente necesitamos tiempo, uno no puede recién llegado hacer las seis teleseries, y el proyecto es hasta el 2017. A esa altura la idea es tener las seis, y nosotros estamos trabajando para eso. En este momento ya empezamos a trabajar las producciones nocturnas, las ideas y guiones, para poder realizarlas, y cuando entremos con la ficción nacional, las turcas ya no van a tener la fuerza que tienen hoy día. Lo que pasa es que hoy día nosotros no tenemos la capacidad de poner ficción nacional en la noche porque todavía no hemos podido, pero en cuanto las tengamos vamos a tener la prioridad.

Nicolás Figueroa