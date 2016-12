A los 65 años falleció la cantante de soul estadounidense Natalie Cole

La cantante de soul estadounidense Natalie Cole, hija de la leyenda del jazz Nat "King" Cole, murió a la edad de 65 años, informaron este viernes medios norteamericanos.

La artista falleció de una insuficiencia cardíaca en un hospital de Los Ángeles, según el sitio especializado en la vida de las celebridades TMZ.

La intérprete se encontraba en delicado estado de salud desde hace un tiempo, lo que la llevó a suspender algunos conciertos en diciembre recién pasado.

En 2008 fue diagnosticada con hepatitis C, y luego fue sometida a un trasplante de riñón y quimioterapia.

Cabe recordar que Cole tuvo como éxito las canciones "This Will Be" y "Unforgettable", grabando esta última a dúo con su padre, a través de la tecnolgía.

Además, fue ganadores de dos Grammys en las categorías "Mejor Artista Revelación" y "Mejor Interpretación Femenina R&B".

AFP