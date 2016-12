"Los 33" mostrará "las cosas que no salieron en la prensa"

"Los 33" llegará a la pantalla grande el 6 de agosto de este año

La hazaña de los 33 mineros atrapados bajo tierra chilena en 2010 es conocida por millones de personas en todo el mundo, que siguieron maravillados su retorno a la superficie. Pero la película cuenta "la historia que nadie conoce", según adelantó su directora, la mexicana Patricia Riggen.

El tráiler, estrenado hace algo más de un mes, da unas cuantas pistas sobre la trama, centrada en la unión de los trabajadores para sobrevivir a más de 700 metros de profundidad de la vieja mina San José del desierto de Atacama, en el norte del país, así como en la angustia de sus familias.

Las imágenes muestran la tensión, el calor y el miedo que los 33 pasaron en la oscuridad, una perspectiva que el público nunca tuvo desde el exterior.

Riggen, autora de "Under the Same Moon" (2007) y "Girl in Progress" (2012), se empapó de los testimonios que cada protagonista le contó en sus múltiples viajes a Chile previos al inicio del rodaje, que se realizó en el país andino y en Colombia.

"Hablé íntimamente con todos para realmente contar la historia que nadie conoce, las cosas que no salieron en la prensa", señaló la directora, de 44 años.

La operación de rescate del 13 de octubre, 69 días después de desaparecer, se convirtió en uno de los acontecimientos con mayor audiencia, retransmitido en directo a más de 1.000 millones de personas por al menos 2.000 periodistas agolpados a las puertas de la mina.

"Pero hay muchos detalles íntimos de ellos que no se contaron y es en lo que se centra la película", subrayó Riggen.

La película ya está "100% terminada" y arrancará las lágrimas del público, vaticina la cineasta nacida en Guadalajara (oeste de México).

"Lloraremos, definitivamente", afirmó. Habrá que esperar al 6 de agosto para conocer la reacción de los chilenos, los primeros que tendrán el honor de ver la cinta el mismo día que se celebren cinco años de lo que pudo ser una tragedia.

Posteriormente se irá estrenando en todos los países de Latinoamérica hasta que el 13 de noviembre llegue a Estados Unidos.

La película reúne un elenco de lujo liderado por el español Antonio Banderas, que se pone en la piel de Mario Sepúlveda, el más carismático y popular de todo el grupo.

Sus videos desde las tinieblas de la mina dieron esperanza a los seres queridos que aguardaban impacientes su salida y ayudó a que la espera se hiciera más amena.

"A mí me parece fantástico que hayan podido traer a actores españoles, mexicanos, colombianos, cubanos, franceses y hasta irlandeses", contó Riggen sobre los artistas que ha dirigido.

La francesa Juliette Binoche, Óscar por "El paciente inglés" (1996), interpreta a María Segovia, hermana de uno de los atrapados y conocida como "la alcaldesa" del Campamento Esperanza, mientras que el brasileño Rodrigo Santoro hace de Laurence Golborne, el ministro de Minería chileno que gestionó la crisis.

También actúan las mexicanas Adriana Barraza y Kate del Castillo, la chilena Cote de Pablo y el estadounidense James Brolin.

La música, inspirada en las melodías andinas, es obra de James Horner, ganador de un Óscar por la banda sonora de "Titanic" (1997). Entre sus creaciones más famosas también destacan "Aliens" (1986), "Braveheart" (1995), "Apollo 13", "A Beautiful Mind" (2001) y "Avatar" (2009).

"'Los 33' es realmente la película que debió ser", afirmó Riggen. "Y es la película que me imaginé".

