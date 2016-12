"La Jueza" se candidatea: "Me encantaría llegar a Tolerancia Cero"

El pasado lunes el rostro de CHV, conductor de "Última Mirada" y "Tolerancia Cero", Matías del Río, renunció al canal de Time Warner después de 9 años, tras aceptar incorporarse a las filas del área de prensa de TVN a contar del 1 de octubre.

Pese a que aún no se confirma el programa que tendrá a su cargo, la información que ha sonado es que se haga cargo de los programas de debate político, tales como "El informante" y "Vía Pública", en reemplazo de Juan Manuel Astorga que emigraría a la conducción de "24 horas" central.

Frente al tema, el periodista conversó con diversos medios de comunicación, incluyendo Publimetro, siendo su última intervención este martes en el programa de La Red "Mentiras Verdaderas", donde apuntó a Carmen Gloria Arroyo como su sucesora en "Tolerancia Cero".

"¿Qué cuesta encontrar otro Matías del Río?, dos patadas. Ponen un aviso llegan diez. En el canal hay dos o tres que pueden sentarse en el mismo lugar, Iván (Nuñez), la Maca (Pizarro), la Carmen Gloria Arroyo, abogada, estupenda abogado", declaró Del Río en el espacio encabezado por Ignacio Franzani.

"A mí se me ocurrió, hice un lobby para que entrara, lo que sería un link con la gente increíble. Sería un monstruo", agregó sobre su la opción de que se integrara la ex animadora de "La Mañana de Chilevisión" al panel de debate político.

La visión de Carmen Gloria Arroyo

Sobre las palabras de Matías del Río, la aludida animadora contó que no vio el programa, "pero me enteré porque pasé a una farmacia y ahí me preguntaron cuándo llegaba a 'Tolerancia Cero', por lo que ahí me enteré lo que Matías había dicho"

"Él me había mencionado el tema antes, lo habíamos conversado y a mí me parece interesantísimo tener la posibilidad que la tuve un par de veces, aunque un poco restringida por el tono que tiene un matinal de hablar con personas como la Presidenta Bachelet y el ministro Aguirre, sobretodo este último a quien cuestioné mucho, que es lo que me encanta. No me gusta ser condescendiente, para nada, entonces me encantaría hacerlo con otras personas de este país", agrega la abogada.

En ese sentido, Arroyo apunta a que "me encantaría tener la posibilidad, aunque no sé si vaya a lograrlo, porque estoy soñando. Desde mi humilde opinión, no presuntuosamente de querer estar ahí, me gustaría pararle a carro a más de uno que a otro en vivo y en directo".

Respecto a Matías del Río, en un plano personal, "La Jueza" declara que "lo encuentro adorable, tenemos una relación maravillosa, lo admiro muchísimo, me encanta como es, tenemos una relación muy buena. No somos íntimos amigos, pero nos llevamos muy bien y me encantaría ser más amiga".

En torno al cambio de canal del periodista, Arroyo opina que "si Matías está creciendo yéndose a TVN, si eso significa una nueva posibilidad, aunque no es fácil a lo que se enfrenta, es una oportunidad en la vida, estancarse nunca es bueno. Que le vaya maravilloso, toda la suerte del mundo, así que estoy feliz por y si nuestra amistad incipiente fecunda, va a seguir independiente de donde esté".

Catalina Ruiz Ravello