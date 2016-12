A Blur le quedó gustando Chile y agenda nuevo concierto este 2015

La banda vuelve en octubre.





El grupo más popular y trascendente del denominado fenómeno brit pop de los 90´s, Blur, formado en 1989 por Damon Albarn, Graham Coxon, Alex James y Dave Rowntree, estará de regreso en nuestro país luego de su exitoso paso en el 2013 en la Pista Atlética del Estadio Nacional.

Tras siete discos en estudio y luego de doce años, la banda proveniente de Colchester (Inglaterra) acaba de lanzar el pasado 27 de abril su nuevo álbum "The magic whip", con composiciones que se registraron en Hong Kong, en un descanso durante una gira realizada en el 2013. Luego este trabajo fue retomado por los músicos junto al productor Stephen Street, reconocido por su alianza junto a Blur en sus entregas anteriores y colaboración con The Cranberries, The Smiths, entre otros.

"The magic whip", además, ha puesto a Blur en el mapa actual de los tours del 2015 y luego de su exitoso paso por nuestro país en noviembre del 2013, regresa el 7 de octubre para mostrar sus grandes éxitos y nuevo material en Movistar Arena. Cabe destacar que hay una preventa exclusiva para clientes Club Movistar del 4 al 6 de mayo.