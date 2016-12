¿Qué hace en Chile el músico de las turcas de Mega?

No es un secreto que las teleseries turcas se transformaron en todo un fenómeno en Chile. Pero tres de estas producciones tienen un común denominador además de sus éxito: la música.

"¿Que culpa tiene Fatmagül?", "Ezel" y "Kara Para Ask" comparten a un mismo artista tras la música incidental que acompaña cada una de las escenas. Ya sea en un ambiente romántico como el primer beso, hasta la dureza de un asesinato, cada nota es puesta por el compositor Toygar Isikli.

Este turco de 41 años es un multi instrumentista y cantante con tanta experiencia como estudios vinculados a la musicalización cinematográfica. Durante su carrera ha entregado obras sonoras a seis largometrajes y una veintena de producciones televisivas.

Pero el trabajo de Isikli no sólo se remite a las pantallas, pues hasta la fecha, ha editado 16 álbumes, entre trabajos personales y bandas sonoras, los que lo han transformado en uno de los artistas más populares y exitosos de Turquía.

En Facebook, el músico suma 1,5 millones de fans, y en Twitter es seguido por más de 230 mil personas que este martes fueron testigos de un gran anuncio para los fanáticos de las series turcas en Latinoamérica: el lanzamiento en Chile y Argentina de soundtrack de "¿Qué culpa tiene Fatmagül?".

Toygar Isikli adelantó que durante este mes llegará al continente el álbum que reúne las composiciones que realizó para la exitosa teleserie. Es pertinente aclarar, eso si, que si bien la noticia fue confirmada por fuentes de Mega, aún no se define la fecha en que la banda sonora saldrá al mercado en el país.

De hecho, el músico se encuentra de paso por Chile durante esta semana para justamente concretar la inminente llegada de sus discos a tierras nacionales, y muy probablemente, gestionar algún tipo de show o presentación a futuro en este lado del mundo que, día a día, se abre más a su música y representa un mercado atractivo para conciertos.

" ¿Qué culpa tiene Fatmagül ? " Soundtrack Cd will be released on May in Chile and Argentina 👍 pic.twitter.com/8wn0DWeJQA