¿Qué debe hacer Chile para estar en los famosos Premios Grammy?

Gabriel Abaroa entregó el pasado jueves el ''Premio de la presidencia'' a Myriam Henández. Un Grammy por los 25 años de carrera de la cantante

A la fecha, son muy pocos los nombres chilenos que alguna vez han estado nominado a un premio Grammy, y la lista se reduce aún más cuando se buscan a los ganadores. En esta lista figuran La Ley y su líder Beto Cuevas; y de forma especial, Myriam Hernández (recientemente galardonada) y Mario Kreutzberger.

Con estos datos sobre la mesa, todo hace pensar que la música nacional no es compatible con el interés del mercado latino, sin embargo, eso no se condice con la gran participación de bandas locales o solistas en festivales extranjeros, giras y colaboraciones. Entonces ¿qué es lo que reprime a los chilenos de llegar a los Grammy?, el presidente de la Academia Latina de la Grabación (The latin recording Grammy), Gabriel Abaroa, entrega su visión en entrevista a Publimetro.

¿Qué falta para que más chilenos lleguen a los Grammy?¿Falta presencia?

-Claro. Pues al tener presencia uno puede hablar más de los productos, de tendencias musicales de un país.

¿Cómo es eso?

-Le pongo un ejemplo. Hace doce o trece años, en un comité estaban escuchando un material y alguien dijo "wow, eso suena diferente, ¿quién es?". Y respondieron: "es un grupo mexicano que se llama Los Juanes y son de cumbia norteña". De repente, brincó un colombiano y dijo: "¡no! es un rockero colombiano que se llama Juanes porque su nombre es Juan Esteban". Eso hizo la diferencia. Lo estaban clasificando mal y lo iba a mandar a la categoría de regional mexicano. Entonces, se necesita siempre que haya alguien que conozca el material para poderlo describir.

Falta gente que guíe a quienes votan...

-Ojo. Él no dijo es excelente, o está rompiendo récords, o es lo mejor de lo mejor. Ya lo habían escuchado y les gusto, pero lo iban a clasificar erróneamente. Y si lo hubieran hecho, lo matan. Gracias a eso lo pudieron clasificar en forma correcta y eso hizo que Juanes de repente, de ser un desconocido, surgiera con seis o siete nominaciones. Si no tenemos a gente chilena, o de cualquier país, explicando qué es esa música, no influyendo, todo el mundo lo va a ver bien. Pero ni siquiera hay un sentimiento de responsabilidad con los países que no tienen presencia.

¿Es como si estuviésemos desconectados o no apreciáramos el Grammy?

-Yo creo que los tres mil miembros de la academia respiran orgánicamente. Entonces, si yo estoy votando y este año lo hice por x artista que me encantó su álbum, y después veo en las noticias que ese artista dice "los Grammy no me importan", el otro año no le voy a dar mi voto, porque prefiero hacerle la vida a alguien que si lo aprecia, que a alguien que no lo haga. Estoy seguro que como yo, deben de pensar 1.500 más, y en una votación donde tiene uno tanto producto, a veces la gente gana por dos o tres votos. No es que gana tal artista porque se lleva 2.800 votos. Se diluye tanto, entre tantos artistas, que a veces gana uno por un voto y resulta que fue el voto del propio artista. Cuando llegan artistas y se me acercan y me dicen "¿cómo es posible que no haya quedado nominado?", lo primero que le pregunto es "¿eres miembro de la academia?" y el 90% me dice "no". Y cuando me dicen que si lo son, les pregunto si votaron; y la mitad me dice que no, que se les olvidó. Entonces les explico que tal vez su voto fue el que pudo hacer que ganaras.

Así de sencillo...

-Sí. Creo que si Chile tuviera un poco más de participación, de presencia, tendría mucho más oportunidades. Y no es una cuestión de tener que mandar a 70 personas o algo así. No, a veces una sola persona tiene la magia de saber decir las cosas en el momento correcto. Es educar a los demás respecto al material de tu país. Se necesitan chilenos en la Academia, en los Grammy

¿Cómo se llega a hacer eso?¿Hay que vivir en Miami?

-Deben ser miembros y no es necesario que vivan allá. Nosotros les pagamos los pasajes. La academia le paga los boletos a la gente que quiere participar. Claro, no podemos pagárselo a todos, pero si tenemos a ocho miembros de un país, lo que hacemos es llevar este años a tres y el otro a tres. O a lo mejor guardamos a uno que fue muy bueno. Eso es lo que se necesita.

¿Cualquier persona puede hacerlo?

-Mira, obviamente tienen que tener conocimiento respecto al proceso de postulación, votación y requisitos; y hay dos formas para hacerlo. Uno, es esperando a que vengamos a decirlo y otra, es revisando el sitio web y haciendo preguntas. Personalmente, creo que necesitamos mucho más de estos últimos.

Mauro Canales