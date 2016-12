¿Por qué Karol Lucero se bajó de "Lip Sync Chile"?

Para el capítulo de este lunes se esperaba que sus invitados fueran Gianella Marengo, Julián Elfenbein y Karol Lucero. Pero el panelista de Mega no apareció en el programa de TVN, pese a la promoción que él mismo había hecho en redes sociales.

La ausencia del rostro de "Mucho Gusto" se debió a un problema con la producción de "Lip Sync Chile", consignó Fotech, que le pidió al joven modificar una de las canciones que tenía preparada para el espacio.

"Amigos, lamentablemente hoy no podré presentarme en #LipsyncChile de @tvn_ el equipo del programa decidió no presentar una de mis canciones; por lo cual no tuve tiempo para ensayar una nueva performance como a mi me gustaría y con la preparación que corresponde. Ojalá poder estar en otro capítulo... Gracias a todos por el apoyo de siempre", fue el mensaje que entregó el pololo de Catalina Vallejos en su Instagram.

La canción cuestionada fue "Anaconda" de Nicki Minaj, la que fue contenía "frases inapropiadas que se alejan del espíritu familiar del programa", explicaron desde la señal estatal, junto con recalcar que la invitación a Karol Lucero continuaba abierta.