¿Morrissey regresa a Chile? En Estados Unidos lo confirman

Morrisey llegaría a Chile el noviembre próximo / Foto: Getty Images

En febrero de 2012, Morrissey se paseó por el escenario del Festival de Viña del Mar con uno de los shows más intensos que se han vivido en el certamen nacional. Uno meses después se anunciaba una gran gira nacional que llevaría al ex líder de The Smiths a realizar siete fechas en tierras chilenas, sin embargo la idea nunca se concretó.

Ahora, a poco más de tres años de la última visita del músico británico de 56 años, el sitio True To You anunció que éste llegará a Chile el próximo 11 de noviembre para presentarse en el Movistar Arena.

La web con casa en Estados Unidos es considerada una fuente oficial de información relacionada con Morrissey, por lo que todo apunta a que el artista regresará a tierras nacionales para presentar "World Peace Is None of Your Business", su décimo álbum de estudio en solitario.

Por ahora ninguna productora local se ha adjudicado el evento, pero la filtración de la información hace pensar que dentro de los próximos días se darán a conocer mayores detalles del esperado espectáculo y el valor de sus entradas.